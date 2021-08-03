Медальный прогноз Олимпиады на 4 августа: одно золото России и мечты о большем

В среду на Олимпийских играх-2002 в Токио будет разыграно 17 комплектов медалей — в плавании на открытой воде, синхронном плавании, легкой атлетике, боксе, велотреке, конном спорте, парусном спорте, скейтбординге, тяжелой атлетике, греко-римской и женской борьбе.

Наша главная золотая надежда — дуэты в синхронном плавании со Светланой Ромашиной и Светланой Колесниченко. Остальные медальные перспективы достаточно зыбки — за бронзу будут сражаться борцы, возможно, получится зацепиться за медаль у Валерия Пронкина в метании молота, теоретически возможно чудо и в плавании на открытой воде. Но в целом может получиться так, что успех синхронисток станет для нас единственной наградой дня.

Большой анонс соревнований Олимпиады в среду, 4 августа, — на этой странице.

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