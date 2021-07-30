Прогноз Олимпиады на 31 июля: пять медалей и минимум одно золото для России

В субботу, 31 июля, на Олимпийских играх в Токио будет разыгран 21 комплект наград — в стрельбе из лука, легкой атлетике, бадминтоне, боксе, фехтовании, гольфе, парусном спорте, пулевой и стендовой стрельбе, плавании, теннисе, прыжках на батуте, триатлоне и тяжелой атлетике.

Наша главная надежда на золото — командная сабля в женском фехтовании, где выступят чемпионка и вице-чемпионка Токио София Позднякова и Софья Великая. Если звездные девушки из сборной России не станут первыми — это будет большая неприятная сенсация.

Также нашим дзюдоистам предоставляется последний шанс на золото Токио — новая командная дисциплина.

Ждем медалей в теннисе (в бронзовом матче женских пар), в пулевой стрельбе (женщины, винтовка, 50 м из трех положений) и в мужских прыжках на батуте.

Большой анонс соревнований Олимпиады в субботу, 31 июля, — на этой странице.

Все события восьмого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

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