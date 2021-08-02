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Медальный прогноз Олимпиады на 3 августа: одно золото для России уже будет счастьем

2 августа 2021, 23:15
Россия на Олимпиаде в Токио: пополнит ли Никита Нагорный и другие россияне золотой запас? Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Россия на Олимпиаде в Токио: пополнит ли Никита Нагорный и другие россияне золотой запас? Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Во вторник, 3 августа, на Олимпийских играх в Токио будут разыграны 26 комплектов медалей — в спортивной гимнастике, легкой атлетике, боксе, гребле на байдарках и каноэ, велотреке, прыжках в воду, парусном спорте, греко-римской и женской борьбе и тяжелой атлетике.

С точки зрения ожидания медалей российских спортсменов имеет смысл следить за спортивной гимнастикой, греко-римской борьбой, боксом, велотреком и греблей.

Самые высокие шансы на золото — у борца Мусы Евлоева. В боксе россияне пока дерутся в полуфиналах — там могут быть только бронзовые награды или выход в финал.

В спортивной гимнастике, скорее, будет серебро или бронза на отдельных снарядах. А гребля с велотреком совершенно непредсказуемы, так же как и прыжки в воду.

При самом волшебном раскладе ждем 5-6 медалей от спортсменов команды ROC (Олимпийского комитета России), но вряд ли больше одного золота.

Большой анонс соревнований Олимпиады во вторник, 3 августа, — на этой странице.

Все события одиннадцатого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.

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