Прогноз Олимпиады на 1 августа: Россия идет на пять золотых медалей

1 августа на Олимпийских играх-2020 в Токио будут разыграно 25 комплектов медалей — в спортивной гимнастике, легкой атлетике, бадминтоне, боксе, велофристайле-BMX, прыжках в воду, фехтовании, гольфе, парусном спорте, плавании, теннисе и тяжелой атлетике.

Программа воскресенья обещает отличный день для сборной ОКР — во всяком случае наши претендуют на рекордное для этой Олимпиады количество наград. Точно будет золото в теннисе — ведь в миксте «русский финал». Еще один теннисный титул может принести нам Карен Хачанов.

За золото россияне будут бороться в легкой атлетике (мужские прыжки в высоту), спортивной гимнастике (мужские вольные упражнения) и даже в велофристайле-BMX. Также ждем медалей в других дисциплинах спортивной гимнастики, в плавании (мужская комбинированная эстафета), фехтовании (мужская рапира) и в боксе (до финалов там дело пока не дошло, но россияне вовсю гарантируют себе награды, пробиваясь в полуфиналы и финалы).

В общем, если не будет фатального невезения, — десять медалей, в том числе пять золотых за один день — вполне реальная цель.

Большой анонс соревнований Олимпиады в воскресенье, 1 августа, — на этой странице.

Все события девятого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

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