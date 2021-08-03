Во вторник, 3 августа, на Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония) было разыграно 26 комплектов наград.

Сборная России во вторник взяла две медали — одно золото и одну бронзу, доведя общее количество наград до 52. Российская команда занимает в медальном зачете пятое место.

Олимпиада-2020: медальный зачет Токио по итогам 3 августа.

Полностью медальный зачет Токио-2020 — в разделе Олимпийских игр