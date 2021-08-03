Олимпиада-2020: медальный зачет Токио по итогам 3 августа
17:00
Во вторник, 3 августа, на Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония) было разыграно 26 комплектов наград.
Сборная России во вторник взяла две медали — одно золото и одну бронзу, доведя общее количество наград до 52. Российская команда занимает в медальном зачете пятое место.
Олимпиада-2020: медальный зачет Токио по итогам 3 августа.
Полностью медальный зачет Токио-2020 — в разделе Олимпийских игр
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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