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Медальный зачет Олимпиады-2020 в Токио: итоговое положение

11:50
Олимпийские кольца в Токио. Фото Getty Images
Олимпийские кольца в Токио. Фото Getty Images
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В воскресенье, 8 августа, в заключительный день Олимпийских игр были разыграны 13 комплектов наград.

Сборная России опустилась на пятое место в медальном зачете. На счету команды 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовых медалей (всего 70).

Победителем медального зачета стала сборная США — 39 золотых, 41 серебряная, 33 бронзовых медалей.

Медальный зачет Олимпиады в Токио. Фото "СЭ"
Медальный зачет Олимпиады в Токио. Фото «СЭ»

Полностью медальный зачет Олимпиады — в разделе Токио-2020.

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