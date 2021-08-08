Медальный зачет Олимпиады-2020 в Токио: итоговое положение
11:50
В воскресенье, 8 августа, в заключительный день Олимпийских игр были разыграны 13 комплектов наград.
Сборная России опустилась на пятое место в медальном зачете. На счету команды 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовых медалей (всего 70).
Победителем медального зачета стала сборная США — 39 золотых, 41 серебряная, 33 бронзовых медалей.
Медальный зачет Олимпиады в Токио. Фото «СЭ»
Полностью медальный зачет Олимпиады — в разделе Токио-2020.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю