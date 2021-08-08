Медальный зачет Олимпиады-2020 в Токио: итоговое положение

В воскресенье, 8 августа, в заключительный день Олимпийских игр были разыграны 13 комплектов наград.

Сборная России опустилась на пятое место в медальном зачете. На счету команды 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовых медалей (всего 70).

Победителем медального зачета стала сборная США — 39 золотых, 41 серебряная, 33 бронзовых медалей.

Медальный зачет Олимпиады в Токио. Фото «СЭ»