Церемония закрытия Олимпиады в Токио: время начала и где смотреть прямую трансляцию

В воскресенье, 8 августа, в Токио (Япония) на Национальном стадионе пройдет церемония закрытия летних Олимпийских игр. Она начнется в 14.00 по московскому времени.

Мероприятие будет проводиться без зрителей из-за строгих ограничений, действующих в связи с пандемией коронавируса. На открытии Олимпиады присутствовали 950 VIP-персон, включая глав 15 государств мира и международных организаций.

Церемония закрытия начнется с поднятия флага и исполнения государственного гимна Японии. Первой на арену выйдет сборная Греции, а последней — Япония.

Олимпийский флаг будет передан хозяину следующих летних Игр — Франции, которая примет Олимпиаду-2024 в Париже. Игры-2020 будут считаться закрытыми после того, как потухнет олимпийское пламя.

Знаменосцем команды Олимпийского комитета России на церемонии закрытия будет борец вольного стиля, двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев. На открытии Игр эту роль исполнили фехтовальщица Софья Великая (уже покинула Токио после выступления своей сборной) и волейболист Максим Михайлов.

Перед заключительным днем Олимпиады-2020 российские спортсмены завоевали на Играх в Токио 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые медали. В общекомандном медальном зачете Россия занимает 4-е место.

Из-за допингового скандала Россия до декабря 2022 года дисквалифицирована от участия в соревнованиях уровня Олимпиады и чемпионата мира. Россияне выступают в Токио под флагом Олимпийского комитета России (ОКР, ROC) без национального флага и гимна.

Вместо гимна на церемониях награждения Олимпиады звучит фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского.

Олимпиада-2020 в Токио стартовала 23 июля. В ней приняли участие около 12 500 спортсменов, которые разыгрывали 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Первоначально Игры должны были состояться еще в 2020 году, но были перенесены на это лето из-за пандемии коронавируса.

Закрытие Олимпийских игр-2020 можно будет посмотреть в прямом эфире телеканала «Россия 1». Также трансляция должна быть доступна онлайн на сайте «Смотрим.ру».

Все события 16-го, заключительного дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

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