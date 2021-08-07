Олимпиада-2020: все медали 7 августа

7 августа на летней Олимпиаде-2020 в Токио были разыграны 34 комплекта медалей в 19 видах спорта.

Легкая атлетика. Женщины. Марафон

1. Перес Джепчирчир (Кения)

2. Бриджид Косгеи (Кения)

3. Молли Сейдел (США)

Пляжный волейбол. Мужчины

1. Андерс Мол / Кристиан Сорум (Норвегия)

2. Вячеслав Красильников / Олег Стояновский (Россия)

3. Шериф Юнусс / Ахмед Тиян (Катар)

Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-двойка, 500 м

1. Китай

2. Украина

3. Канада

Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-одиночка, 1000 м

1. Исакиас Кейрос (Бразилия)

2. Лю Хао (Китай)

3. Сергей Тарновский (Молдавия)

Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-четверка, 500 м

1. Венгрия

2. Белоруссия

3. Польша

Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-четверка, 500 м

1. Германия

2. Испания

3. Словакия

Футбол. Мужчины

1. Бразилия

2. Испания

Баскетбол. Мужчины

1. США

2. Франция

3. Австралия

Гандбол. Мужчины

1. Франция

2. Дания

3. Испания

Гольф. Женщины. Личное первенство

1. Нелли Корда (США)

2. Моне Инаме (Япония)

3. Лидия Ко (Новая Зеландия)

Бокс. Мужчины. Весовая категория до 52 кг

1. Гэлал Яфаи (Великобритания)

2. Карло Паалам (Филиппины)

3. Ремеи Танака (Япония)

3. Сакен Бибосынов (Казахстан)

Бокс. Женщины. Весовая категория до 51 кг

1. Стойка Крастева (Болгария)

2. Бусе Наз Чакыроглу (Турция)

3. Хуан Сяовэнь (Тайвань)

3. Цукими Намики (Япония)

Бокс. Мужчины. Весовая категория до 75 кг

1. Эберт Соуза (Бразилия)

2. Александр Хижняк (Украина)

3. Эумир Марсьяль (Филиппины)

3. Глеб Бакши (Россия)

Бокс. Женщины. Весовая категория до 69 кг

1. Бусеназ Сюрменели (Турция)

2. Гу Хун (Китай)

3. Ловлина Боргохаин (Индия)

3. Оши Джонс (США)

Водное поло. Женщины

1. США

2. Испания

3. Венгрия

Бейсбол

1. Япония

2. США

3. Доминиканская Республика

Волейбол. Мужчины

1. Франция

2. Россия

3. Аргентина

Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 10 м

1. Цао Юань (Китай)

2. Ян Цзянь (Китай)

3. Томас Дэйли (Великобритания)

Велоспорт — Трек. Мужчины. Мэдисон

1. Дания

2. Великобритания

3. Франция

Гимнастика художественная. Личное первенство

1. Линой Ашрам (Израиль)

2. Дина Аверина (Россия)

3. Алина Горносько (Белоруссия)

Современное пятиборье. Мужчины

1. Джозеф Чунг (Великобритания)

2. Ахмед Эльгенди (Египет)

3. Чун Чин Хва (Корея)

Конный спорт. Конкур, командное первенство

1. Швеция

2. США

3. Бельгия

Легкая атлетика. Женщины. 10000 м

1. Сифан Хассан (Нидерланды)

2. Калкидан Гезаегне (Бахрейн)

3. Летесенбет Гидей (Эфиопия)

Вольная борьба. Мужчины. Весовая категория до 65 кг

1. Такуто Отогуро (Япония)

2. Хаджи Алиев (Азербайджан)

3. Гаджимурад Рашидов (Россия)

3. Байранг Байранг (Индия)

Вольная борьба. Мужчины. Весовая категория до 97 кг

1. Абдулрашид Садулаев (Россия)

2. Кайл Снайдер (США)

3. Эбрахам Коньедо Руано (Италия)

3. Рейнерис Салас Перес (Куба)

Вольная борьба. Женщины. Весовая категория до 50 кг

1. Юи Сусаки (Япония)

2. Сунь Янань (Китай)

3. Сара Хильдебрандт (США)

3. Мария Стадник (Азербайджан)

Карате. Мужчины. Весовая категория свыше 75 кг

1. Сайад Ганджзадех (Иран)

2. Тарег Хамеди (Саудовская Аравия)

3. Угур Акташ (Турция)

3. Рютаро Арага (Япония)

Карате. Женщины. Весовая категория свыше 61 кг

1. Ферьял Абделазиз (Египет)

2. Ирина Зарецкая (Азербайджан)

3. София Берульцева (Казахстан)

3. Гон Ли (Китай)

Синхронное плавание. Группы

1. Россия

2. Китай

3. Украина

Легкая атлетика. Мужчины. 1500 м

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия)

2. Тимоти Черуйот (Кения)

3. Джош Керр (Великобритания)

Легкая атлетика. Мужчины. Копье

1. Нирай Чопра (Индия)

2. Якуб Вадлейх (Чехия)

3. Витезслав Веселы (Чехия)

Легкая атлетика. Женщины. Эстафета 4 х 400 м

1. США

2. Польша

3. Ямайка

Легкая атлетика. Мужчины. Эстафета 4 х 400 м

1. США

2. Нидерланды

3. Ботсвана

Легкая атлетика. Женщины. Высота

1. Мария Ласицкене (Россия)

2. Никола Макдермотт (Австралия)

3. Ярослава Магучих (Украина)