Олимпиада-2020: все медали 25 июля
На Олимпиаде в Токио прошел второй соревновательный день. 25 июля были разыграны 18 комплектов наград.
Пулевая стрельба. Женщины. Пневматический пистолет, 10 м
1. Виталина Бацарашкина (Россия)
2. Антоанета Костадинова (Болгария)
3. Цзян Жаньсинь (Китай)
Пулевая стрельба. Мужчины. Пневматическая винтовка, 10 м
1. Уильям Шейнер (США)
2. Шэн Лихао (Китай)
3. Ян Хаожань (Китай)
Фехтование. Женщины. Рапира
1. Ли Кифер (США)
2. Инна Дериглазова (Россия)
3. Лариса Коробейникова (Россия)
Фехтование. Мужчины. Шпага
1. Ромейн Канноне (Франция)
2. Гергей Сиклоши (Венгрия)
Стрельба из лука. Женщины. Командный турнир
1. Корея
2. Россия
3. Германия
Плавание. Мужчины. 400 м, комплекс
1. Чейс Кейлиш (США)
2. Джей Литерланд (США)
3. Брендон Смит (Австралия)
Плавание. Мужчины. 400 м, вольный стиль
1. Ахмед Хафнауи (Тунис)
2. Джек Маклафлин (Австралия)
3. Киэран Смит (США)
Плавание. Женщины. 400 м, комплекс
1. Юи Охаси (Япония)
2. Эмма Уэянт (США)
3. Хэйли Фликингер (США)
Плавание. Женщины. Эстафета, 4х100 м вольным стилем
1. Австралия
2. Канада
3. США
Скейтбординг. Мужчины. Стрит
1. Юто Хоригоме (Япония)
2. Келвин Хефлер (Бразилия)
3. Джаггер Итон (США)
Прыжки в воду. Женщины. Синхронные прыжки, 3 м
1. Ши Тинмао/Ван Хань (Китай)
2. Дженнифер Эйбл/Мелисса Ситрини-Болье (Канада)
3. Лена Хенчель/Тина Пунцель (Германия)
Велошоссе. Женщины. Групповая гонка, 137 км
1. Анна Кизенхофер (Австрия)
2. Аннемик ван Влетен (Нидерланды)
3. Элиза Лонго Боргини (Италия)
Тяжелая атлетика. Мужчины. До 61 кг
1. Ли Фабинь (Китай)
2. Эко Юли Ираван (Индонезия)
3. Игорь Сон (Казахстан)
Дзюдо. Мужчины. До 66 кг
1. Хифуми Абе (Япония)
2. Важа Маргвелашвили (Грузия)
3. Ан Пауль (Корея)
3. Даниел Карньин (Бразилия)
Дзюдо. Женщины. До 52 кг
1. Ута Абе (Япония)
2. Амандина Бушар (Франция)
3. Одетта Джуффрида (Италия)
3. Челси Джайлс (Великобритания)
Тхэквондо. Женщины. до 57 кг
1. Анастасия Золотич (США)
2. Татьяна Минина (Россия)
3. Хатис Кубра Илгун (Турция)
3. Ча Линг Ло (Тайпей)
Тяжелая атлетика. Мужчины. до 67 кг
1. Чэнь Лицзюнь (Китай) — 332
2. Луис Москера (Колумбия) — 331
3. Мирко Занни (Италия) — 322
Тяжелая атлетика. Мужчины. до 61 кг
1. Фабин Ли (Китай)
2. Эко Юли Ираван (Индонезия)
3. Игорь Сон (Казахстан)
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