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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Олимпиада-2020 в Токио: все медали 24 июля

16:23
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На Олимпиаде в Токио были разыграны все медали в первый соревновательный день. Всего медали разыгрывались в 11 дисциплинах.

Медали дня

Стрельба. Женщины. Пневматическая винтовка. 10 метров

1. Цань Ян (Китай)

2. Анастасия Галашина (Россия)

3. Нина Кирстен (Швейцария)

Тяжелая атлетика. Женщины. Категория до 49 кг

1. Хоу Чжихуи (Китай)

2. Чану Мирабай (Индия)

3. Винди Айса (Индонезия)

Стрельба. Мужчины. Пневматический пистолет, 10 метров

1. Джавад Форуджи (Иран)

2. Дамир Микеч (Сербия)

3. Пан Вэй (Китай)

Стрельба из лука. Микст. Командное первенство

1. Корея

2. Нидерланды

3. Мексика

Велоспорт — Шоссе. Мужчины. Групповая гонка

1. Ричард Карапас (Эквадор)

2. Воут ван Эрт (Бельгия)

3. Тадей Погачар (Словения)

Дзюдо. Женщины. Категория до 48 кг

1. Дистрия Красники (Косово)

2. Фуна Тонаки (Япония)

3. Дарья Билодид (Украина)

3. Уранцэцэг Мунхбат (Монголия)

Дзюдо. Мужчины. Категория до 60 кг

1. Наохиса Такато (Япония)

2. Ян Юн Вэй (Тайвань)

3. Лука Мхеидзе (Франция)

3. Елдос Сметов (Казахстан)

Фехтование. Мужчины. Сабля, личное первенство

1. Арон Силади (Венгрия)

2. Луиджи Самеле (Италия)

3. Ким Чон Хван (Корея)

Фехтование. Женщины

1. Сунь Ивень (Китай)

2. Ана Мария Попеску (Румыния)

3. Катрин Лехис (Эстония)

Тхэквондо. Женщины. Категория 49 кг

1. Паниак Вонгпаттанакит (Таиланд)

2. Адриана Серезо Иглесиас (Испания)

3. Таня Богданович (Сербия)

3. Ибишаг Семберг (Израиль)

Тхэквондо. Мужчины. Категория 58 кг

1. Вито Деллаквила (Италия)

2. Мохамед Халил Джендуби (Тунис)

3. Михаил Артамонов (Россия)

3. Ян Юнь (Корея)

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Иван Шитик все материалы автора

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