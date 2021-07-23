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Первый медальный день Олимпиады: сколько наград ждать от России?

20:00
Команда России на церемонии открытия Олимпиады-2020. Фото AFP
Команда России на церемонии открытия Олимпиады-2020. Фото AFP
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В субботу, 24 июля, в Токио планируется разыграть 11 комплектов медалей — в велоспорте, дзюдо, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, тхэквондо, тяжелой атлетике и фехтовании.

Сборная России (ROC) с высокой вероятность откроет счет наградам в первый же результативный день Олимпиады. Не факт, что они будут золотыми, но на пьедестал наши претендуют в дзюдо, пулевой стрельбе и особенно — в фехтовании.

В велоспорте вероятность подиума чуть ниже, но тоже не исключена. Медали в тхэквондо и стрельбе из лука будут суперсенсацией. В тяжелой атлетике в субботу выступающие у нас не заявлены.

Также ждем успешных стартов россиян в игровых видах спорта — в теннисе, настольном теннисе, бадминтоне, водном поло, баскетболе 3х3, волейбол. Но там до медалей еще очень далеко.

Большой анонс соревнований Олимпиады в субботу, 24 июля — в отдельном материале.

Онлайн-трансляция первого дня Игр — на этой странице.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе.

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