Олимпиада-2020: все медали 6 августа
6 августа на летней Олимпиаде-2020 в Токио были разыграны 23 комплекта медалей в 11 видах спорта.
Вольная борьба. Мужчины. До 74 кг
1. Заурбек Сидаков (Россия)
2. Магомедхабиб Кадимагомедов (Белоруссия)
3. Бекзод Абдурахманов (Узбекистан)
3. Кайл Дуглас Дейк (США)
Вольная борьба. Мужчины. До 125 кг
1. Гейбл Дэн Стивенсон (США)
2. Гено Петриашвили (Грузия)
3. Таха Акгюль (Турция)
3. Амир Хуссейн Заре (Иран)
Вольная борьба. Женщины. До 53 кг
1. Маю Мукаида (Япония)
2. Пан Цянью (Китай)
3. Болортуя Бат-Очир (Монголия)
3. Ванесса Колодинская (Белоруссия)
Бокс. Мужчины. До 91 кг
1. Хулио Сесар ла Крус (Куба)
2. Муслим Гаджимагомедов (Россия)
3. Дэвид Ньика (Новая Зеландия)
3. Абнер Тейшейра (Бразилия)
Велоспорт. Женщины. Мэдисон
1. Кэти Арчибалд/Лора Кенни (Великобритания)
2. Амалия Дидериксен/Юлия Лет (Дания)
3. Гульназ Хатунцева/Мария Новолодская (Россия)
Легкая атлетика. Мужчины. Ходьба, 50 км
1. Давид Томала (Польша)
2. Йонатан Хильберт (Германия)
3. Эван Данфи (Канада)
Пляжный волейбол. Женщины
1. Эйприл Росс/Эйликс Клайнман (США)
2. Таликва Клэнси/Марьяфе Артачо дель Солар (Австралия)
3. Анук Верж-Депре/Йоана Хайдрих (Швейцария)
Легкая атлетика. Женщины. Ходьба, 20 км
1. Антонелла Пальмизано (Италия)
2. Сандра Лорена Аренас (Колумбия)
3. Лю Хун (Китай)
Велоспорт. Мужчины. Спринт
1. Харри Лаврейсен (Нидерланды)
2. Джефри Хогланд (Нидерланды)
3. Джек Карлин (Великобритания)
Современное пятиборье. Женщины
1. Кейт Френч (Великобритания)
2. Лаура Асадаускайте (Литва)
3. Шарольта Ковач (Венгрия)
Хоккей на траве. Женщины
1. Нидерланды
2. Аргентина
3. Великобритания
Карате. Мужчины. Ката
1. Ре Киюна (Япония)
2. Дамиан Кинтеро (Испания)
3. Али Софуоглу (Турция)
3. Ариель Торрес Гутьеррес (США)
Легкая атлетика. Мужчины. 5000 м
1. Джошуа Чептегей (Уганда)
2. Мохаммед Ахмед (Канада)
3. Пол Челимо (США)
Легкая атлетика. Женщины. 400 м
1. Шона Миллер-Уйбо (Багамские Острова)
2. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика)
3. Элисон Феликс (США)
Легкая атлетика. Женщины. 1500 м
1. Фэйт Кипьегон (Кения)
2. Лора Мюир (Великобритания)
3. Сифан Хассан (Нидерланды)
Карате. Женщины. До 61 кг
1. Йована Прекович (Сербия)
2. Инь Сяоянь (Китай)
3. Джана Лотфи (Египет)
3. Мерве Джобан (Турция)
Карате. Мужчины. До 75 кг
1. Луиджи Буза (Италия)
2. Рафаэль Акаев (Азербайджан)
3. Карой Габор Харшпатаки (Венгрия)
3. Станислав Горуна (Украина)
Легкая атлетика. Женщины. Копье
1. Лю Шиин (Китай)
2. Мария Андрейчик (Польша)
3. Келси-Ли Барбер (Австралия)
Скалолазание. Женщины
1. Яня Гарнбрет (Словения)
2. Михо Нонака (Япония)
3. Акийо Ногути (Япония)
Настольный теннис. Мужчины. Командное первенство
1. Китай
2. Германия
3. Япония
Легкая атлетика. Женщины. Эстафета 4х100 м
1. Ямайка
2. США
3. Великобритания
Легкая атлетика. Мужчины. Эстафета 4х100 м
1. Италия
2. Великобритания
3. Канада
Футбол. Женщины
1. Канада
2. Швеция
3. США
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