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Олимпиада-2020, медальный зачет на 26 июля: Япония вышла на первое место, Россия — четвертая

17:20
Российская саблистка София Позднякова выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Токио. Фото AFP Олимпиада-2020: медальный зачет на 26 июля. Фото «СЭ»
Российская саблистка София Позднякова выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Токио. Фото AFP
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Сборная России по итогам третьего дня соревнований на Олимпиаде в Токио занимает четвертое место в общекомандном медальном зачете. У команды 12 медалей (4 золотых, 5 серебряных, 3 бронзовые).

Олимпиада-2020: медальный зачет на 26 июля. Фото "СЭ"
Олимпиада-2020: медальный зачет на 26 июля. Фото «СЭ»

Сегодня, 26 июля, золото сборной России принесла саблистка София Позднякова. В финале она со счетом 15:11 победила Софью Великую, которая стала серебряным призером.

Мужская сборная России по спортивной гимнастике заняла первое место в командном многоборье, набрав 262,500 балла. Второе место заняли японские гимнасты (262,397). Тройку призеров замкнула команда Китая (261,894).

Четвертое золото российской команде добыл тхэквондист Максим Храмцов, который победил иорданца Салеха Эль-Шарабати в финальной схватке в весовой категории до 80 кг. 23-летний спортсмен добыл первое олимпийское золото в истории российского тхэквондо.

Кроме того, сегодня была завоевана одна бронза. Прыгуны в воду Виктор Минибаев и Александр Бондарь стали третьими в синхронных прыжках с вышки.

Лидирует в общекомандном медальном зачете сборная Японии, у которой 13 медалей (8-2-3). Второе место занимает США — 14 медалей (7-3-4). На третьем месте Китай с 18 медалями (6-5-7).

Олимпиада в Токио: онлайн-трансляция соревнований дня, 26 июля //
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события