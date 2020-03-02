Олимпиада-2020 из-за коронавируса может пройти без зрителей

Олимпиада-2020 в Японии может пройти без-зрителей из-за коронавируса, сообщает Daily Mail. Рассматривается вариант, при котором Игры будут показаны только в телевизионном режиме. Это поможет удовлетворить многомилионные телевизионные контракты.

Решение является альтернативой отмены или переноса мероприятия. Япония, вложившая в подготовку порядка 12 миллиардов долларов, намерена сохранить Олимпиаду у себя.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что подготовка к Олимпиаде в Токио должна идти по графику, несмотря на ситуацию с коронавирусом. По его словам, МОК в тесном сотрудничестве с правительством Японии и оргкомитетом игр работает над тем, чтобы обеспечить безопасность спортсменов и зрителей.