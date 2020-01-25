Министр спорта РФ Олег Матыцин, занявший этот пост во вторник, сделает все необходимое, чтобы на заключительном этапе подготовки к Олимпиаде в Токио российские спортсмены и тренеры успешно подошли к главному старту четырехлетия.

— Подготовка к Олимпиаде идет полным ходом. Ее осуществляют тренеры сборных команд, им созданы оптимальные условия для этой работы, — цитирует ТАСС Матыцина. — Сами федерации, Олимпийский комитет России и Министерство спорта нацелены на успешное выступление наших спортсменов в Японии.

Я пришел в Минспорт, когда работа по подготовке к Олимпиаде уже максимально проведена, остался заключительный этап. Моя задача сейчас как у врача — не навредить своими неаккуратными действиями. Поэтому будем делать все необходимое, чтобы с учетом требований спортивных федераций, спортсменов, тренеров и других специалистов эта подготовка на финальном этапе была успешной.