Министр спорта России Олег Матыцин сделал заявление о переносе Олимпиады в Токио на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

— Министерство спорта Российской Федерации с уважением и признательностью относится к решению МОК и правительства Японии об утверждении сроков проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в 2021 году, — заявил Матыцин. — Это решение, безусловно, демонстрация солидарности, единства и уверенности в будущем международного спортивного движения, что исключительно важно в это непростое время общей борьбы с коронавирусом во всем мире.

Россия была и остается надежным партнером МОК и международных спортивных федераций. Выражаем особую благодарность правительству и народу Японии за возможность организации Игр в 2021 году.

Министерство спорта совместно с регионами, ОКР и всероссийскими спортивными федерациями сделает все возможное и необходимое для эффективной подготовки сборных команд России с учетом новых сроков проведения Олимпийских игр.

Желаем всем здоровья, терпения и веры в себя. Вместе мы обязательно победим.