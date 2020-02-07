Олег Матыцин: «Имидж России в глазах общественности не подлежит сомнению»

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в рамках заседания штаба по контролю за подготовкой сборных к Олимпийским играм ответил на вопросы о допинге и заявил, что на данный момент Россия активно работает по обеспечению чистоты спорта.

— Самое главное сейчас — сосредоточиться на перспективных задачах, — сказал Матыцин. — Что касается проблем, связанных с участием сборной России в Токио, сейчас в Лозанне будут рассмотрены претензии к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА), и мы уверены, что есть все основания для защиты наших спортсменов.

— Какой у вас план восстановления отношений со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА)?

— Имидж России в глазах общественности не подлежит сомнению, наша страна за последние годы продемонстрировала самые высокие стандарты организации и проведения крупнейших турниров. Отношения с ВАДА конструктивные, мы понимаем серьезность задач по антидопинговой работе, и Россия активно работает по обеспечению чистоты спорта. (Петр Григоренко)