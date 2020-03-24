ОКР согласен с переносом Олимпиады в Токио и продолжит подготовку к Играм в полном формате

Президент ОКР Станислав Поздняков? прокомментировал решение МОК и Оргкомитета «Токио-2020» о переносе Олимпиады на следующий год.

— Мы с пониманием относимся к решению Международного олимпийского комитета и Оргкомитета Игр-2020 о переносе сроков проведения Олимпиады и полностью поддерживаем позицию МОК о приоритете обеспечения здоровья и безопасности спортсменов, участников соревнований и всего Международного спортивного сообщества, — цитирует Позднякова сайт ОКР. — Очевидно, что это решение было очень непростым и принималось в условиях беспрецедентной ситуации, связанной с пандемией коронавируса и глобальных последствий для человечества.

Мы надеемся, что в конечном итоге Олимпийские Игры в Токио пройдут в атмосфере грандиозного всеобщего праздника и послужат делу объединения стран и народов, в чем сейчас мир нуждается особо, с моей точки зрения.

Нам предстоит много совместной работы, но хочу подчеркнуть, что обозначенные в сегодняшнем совместном заявлении МОК и ОКОИ 2020 новые сроки проведения Игр с акцентом на весну 2021 года, выглядят в сложившихся обстоятельствах оптимальными. Поскольку, во-первых, позволяют международным федерациям по видам спорта сохранить необходимый формат проведения всех квалификационных и отборочных состязаний, а, во-вторых, не ломать календарь основных событий и соревнований следующего года.

ОКР продолжит подготовку к Играм в Токио в полном формате с учетом изменившихся сроков проведения. Мы также продолжим вести все необходимые консультации с МОК и другими международными организациями для обеспечения конструктивного диалога по всем актуальным вопросам.