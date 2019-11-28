ОКР потратил около 900 миллионов на подготовку сборной России к Олимпиадам в Токио и Пекине

Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что на программы подготовки российских спортсменов к Олимпийским играм в Токио (2020 год) и Пекине (2022 год) было потрачено около 900 миллионов рублей.

— В 2019 году ОКР продолжил реализацию программ содействия подготовке российских спортсменов — кандидатов в члены олимпийской команды России и обеспечения участия делегации РФ в Играх 2020 года в Токио и Олимпиаде 2022 года в Пекине, — цитирует ТАСС Позднякова. — За неполный год исполкомом ОКР было рассмотрено 67 заявок общероссийских спортивных федераций. Итогом этой работы стало приобретение для нужд федераций по летним и зимним видам спорта большого количества единиц различного оборудования, инвентаря и аксессуаров, необходимых для обеспечения качественного тренировочного процесса. Общий объем финансирования по всем направлениям в рамках этих двух программ составил почти 900 миллионов рублей.

Были профинансированы расходы, связанные с оказанием медицинской помощи спортсменам. Оплачиваются услуги иностранных тренеров и специалистов, работающих в трех зимних и 13 летних видах спорта.

Напомним, что 9 декабря в Париже состоится собрание исполнительного комитета ВАДА, на котором будут рассмотрены рекомендации комитета по соответствию. Главная из них — лишение РУСАДА статуса соответствующего Кодексу ВАДА, что повлечет за собой жесткие санкции: России угрожает отстранение от двух Олимпиад и лишение всех больших соревнований на своей территории.