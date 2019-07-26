ОКР получил официальное приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) направил Олимпийскому комитету России (ОКР) официальное приглашение принять участие в Играх-2020, сообщается на официальном сайте ОКР.

- Таким образом, ОКР получил возможность, в отличие от Игр-2018 в корейском Пхёнчхане, сформировать полноценную олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий, - говорится в сообщении, - отмечается в сообщении. - Это касается в том числе и представителей легкой атлетики, которые имеют официальный допуск к участию в международных соревнованиях и могут пройти олимпийский отбор.

Олимпийские Игры 2020 года пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио.