ОКР поддержит кандидатуру Баха на выборах президента МОК

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация что на выборах президента Международного олимпийского комитета (МОК) ОКР поддержит действующего главу организации Томаса Баха.

«Для всего олимпийского движения заявление Томаса Баха о готовности баллотироваться на пост президента МОК на второй срок — событие знаковое, — цитируют Позднякова «РИА Новости». — Я как лично, так и с позиции Олимпийского комитета России, безусловно, поддерживаю это решение. Уверен, что наши представители в МОК, которые будут голосовать весной будущего года на 137-й сессии в Афинах, поддержат кандидатуру действующего президента.

Томас Бах за семь с половиной лет своего президентства продемонстрировал лидерские качества, которые необходимы для управления такой сложной многогранной структурой, как Международный олимпийский комитет. Он продемонстрировал себя опытным международным политиком в разрешении многих сложных ситуаций, которые возникали в этот период, включая ситуации, связанные с выступлением в Пхенчхане нашей команды, с выступлением на Олимпийских играх объединенной команды двух Корей — Северной и Южной — и, безусловно, с решениями, связанными с введением команды беженцев".

Выборы президента МОК состоятся весной 2021 года в Афинах. Олимпийский чемпион по фехтованию Бах был избран главой МОК в 2013 году на восьмилетний срок. Он может быть избран еще на четыре года.