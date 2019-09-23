ОКР: перспективы участия сборной России в Олимпиаде могут быть под угрозой

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подчеркнул: перспективы участия олимпийской команды России в Играх 2020 года в Токио могут оказаться под угрозой. По его словам, такое возможно, если ситуация со статусом Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будет складываться неблагоприятно.

— Судя по тому, что на основании доклада комитета по соответствию исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) уже инициировал рассмотрение вопроса о статусе РУСАДА по ускоренной процедуре, ситуация очень серьезная, — цитирует Позднякова официальный сайт ОКР. — За короткий срок в 3 недели нашим организациям, ответственным за процедуру передачи базы данных, необходимо либо доказательно опровергнуть подозрения в каких-либо манипуляциях с российской стороны, либо предпринять исчерпывающие меры по выявлению лиц, причастных к этой истории.

В противном случае, наряду с проблемой, связанной со статусом РУСАДА и вытекающими отсюда последствиями для всего нашего спорта, под угрозой окажутся и перспективы участия олимпийской команды России в Играх в Токио в следующем году.