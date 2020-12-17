ОКР оставляет за собой право на продолжение борьбы против санкций ВАДА

Глава ОКР Станислав Поздняков особо отметил, что Спортивный арбитражный суд отказал ВАДА в распространении санкций на руководство комитета и сказал, что решение о возможной подаче апелляции будет принято позднее.

— Мы планируем незамедлительно начать консультации с МОК по всем направлениям, — отметил Поздняков. — На данный момент можно однозначно сказать, что чистые российские спортсмены могут принимать участие в Олимпийских играх и делать это в составе команды, формируемой национальным олимпийским комитетом. К ОКР не было и нет никаких претензий, мы продолжаем работу в соответствии с Олимпийской хартией. Наш статус не изменился, более того — CAS не удовлетворил требования ВАДА применить санкции к представителям руководства ОКР. Таким образом, нет никаких препятствий к осуществлению международной спортивной деятельности спортсменами и руководителями национальных федераций, входящих в исполком ОКР. Вопросов у нас достаточно много, мы тщательно изучим полный текст решения, занимающий более 200 страниц, проанализируем весь объем информации, проведем консультации. И после этого будет изложена детализированная позиция. Оставляем за собой право на продолжение юридической борьбы.

Напомним, что CAS в четверг частично удовлетворил требования по иску ВАДА к РУСАДА, и наложил ряд ограничений на выступление российских спортсменов на крупных турнирах в течение двух лет.

(Антон Бабошин)