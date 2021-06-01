ОКР не ставит под вопрос проведение Игр в Токио в намеченные сроки

Руководство Олимпийского комитета России поддерживает намерения МОК провести летние Игры в Японии согласно плану, несмотря на пессимизм среди жителей страны.

«ОКР не ставит под сомнение ни целесообразность, ни необходимость проведения Олимпийских игр. Они пройдут с соблюдением беспрецедентных мер безопасности, все участники будут находиться в условиях «пузыря», уже апробированных на других соревнованиях. Контактов с местным населениям не предполагается, за исключением волонтеров, которые также будут находиться в «пузыре». Решение МОК и оргкомитета о проведении Игр является, на наш взгляд, верным и логичным» , — подчеркнул глава ОКР Станислав Поздняков.

Напомним, что Олимпиаду в Токио первоначально планировалось провести летом 2020 года, но затем она была отложена из-за пандемии коронавируса.

(Антон Бабошин)