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ОКР не ставит под вопрос проведение Игр в Токио в намеченные сроки

13:00
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Руководство Олимпийского комитета России поддерживает намерения МОК провести летние Игры в Японии согласно плану, несмотря на пессимизм среди жителей страны.

«ОКР не ставит под сомнение ни целесообразность, ни необходимость проведения Олимпийских игр. Они пройдут с соблюдением беспрецедентных мер безопасности, все участники будут находиться в условиях «пузыря», уже апробированных на других соревнованиях. Контактов с местным населениям не предполагается, за исключением волонтеров, которые также будут находиться в «пузыре». Решение МОК и оргкомитета о проведении Игр является, на наш взгляд, верным и логичным» , — подчеркнул глава ОКР Станислав Поздняков.

Напомним, что Олимпиаду в Токио первоначально планировалось провести летом 2020 года, но затем она была отложена из-за пандемии коронавируса.

(Антон Бабошин)

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