ОКР не сомневается в том, что российские спортсмены выступят в Токио вне зависимости от решения по РУСАДА

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков после расширенного совещания Комиссии спортсменов ОКР с представителями спортивных федераций отметил, что на нем даже в теории не рассматривался вопрос лишения сборной России возможности выступать в Токио-2020.

— Ни план Б, ни план С мы не обсуждали, мы говорили только о единственно возможном плане развития событий — полноценном участии сборной России под своим флагом, — заявил Поздняков.

— Правильно ли говорить о том, что вы не допускаете лишения России национального флага даже в случае лишения РУСАДА статуса соответствия 9 декабря?

— Мы основываемся на Олимпийской хартии, в основу которой заложен тезис, что Олимпийские игры являются соревнованиями между Национальными олимпийскими комитетами. Коль скоро у международного олимпийского комитета нет сомнений в честности, надлежащем руководстве и выполнении своих обязательство национальным Олимпийским комитетом России, его спортсмены будут принимать участие в Играх. (Мария Маркова)