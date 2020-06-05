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Окончательное решение о проведения Олимпиады в Токио будет принято весной 2021 года

08:48
Судьба Олимпиады в Токио решится весной 2021 года. Фото Reuters
Судьба Олимпиады в Токио решится весной 2021 года. Фото Reuters
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Окончательное решение о проведении летних Олимпийских Игр в Токио примут весной следующего года. Оно будет зависеть от ситуации с распространением коронавирусной инфекции в мир, сообщает Kyodo.

Власти Японии были нацелены на проведение Олимпиады в полноценном формате, однако продолжающая оставаться непростой ситуация с коронавирусом заставила их рассматривать вариант более упрощенного проведения Игр. Может сократиться число участников церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр. Также будут введены ограничения для количества зрителей на стадионах.

Японская сторона рассматривает вариант проведения обязательного тестирования на коронавирус не только для спортсменов и членов команд, но и всех болельщиков. Могут быть введены ограничения на передвижение спортсменов за пределами Олимпийской деревни, где они будут размещены.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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