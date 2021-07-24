Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Около 100 спортсменов из США отказались вакцинироваться перед Олимпиадой в Токио

11:07
Теги:

Около ста спортсменов из США отказались прививаться от коронавируса перед Олимпиадой в Токио, сообщает Inside the Games.

Главный врач Олимпийского комитета США заявил, что прививку сделали около 80 процентов атлетов. В Токио выступят 613 американцев.

Всего с 1 июля было выявлено 127 случаев заражения среди тех, кто имеет отношение к проведению Олимпиады.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://www.insidethegames.biz/articles/1110689/about-100-us-athletes-unvaccinated

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

У России — первая медаль Олимпиады, но это драма. Галашина упустила золото в стрельбе последним выстрелом
На Украине изучают возможность производить истребители Су-27 и МиГ-29
Видео: Как разводятся разные знаки зодиака
"Человек-паук" отправил женщину в нокаут при драке в супермаркете
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
1
Офсайд