Около 100 спортсменов из США отказались вакцинироваться перед Олимпиадой в Токио

Около ста спортсменов из США отказались прививаться от коронавируса перед Олимпиадой в Токио, сообщает Inside the Games.

Главный врач Олимпийского комитета США заявил, что прививку сделали около 80 процентов атлетов. В Токио выступят 613 американцев.

Всего с 1 июля было выявлено 127 случаев заражения среди тех, кто имеет отношение к проведению Олимпиады.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.