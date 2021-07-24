Около 100 спортсменов из США отказались вакцинироваться перед Олимпиадой в Токио
11:07
Около ста спортсменов из США отказались прививаться от коронавируса перед Олимпиадой в Токио, сообщает Inside the Games.
Главный врач Олимпийского комитета США заявил, что прививку сделали около 80 процентов атлетов. В Токио выступят 613 американцев.
Всего с 1 июля было выявлено 127 случаев заражения среди тех, кто имеет отношение к проведению Олимпиады.
Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.
Дополнительная информация:
https://www.insidethegames.biz/articles/1110689/about-100-us-athletes-unvaccinated
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