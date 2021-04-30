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Объявлен расширенный состав сборной России по волейболу на Олимпиаду

13:21

Наставник мужской сборной России Туомас Саммелвуо и тренерский штаб национальной команды обнародовали расширенный состав на сезон-2021, в котором три крупных официальных соревнования — Лига Наций, Олимпиада и финальный турнир чемпионата Европы. Всего в списке 25 фамилий.

Состав сборной России:

связующие — Александр Бутько («Зенит-Казань», Казань), Игорь Кобзарь («Кузбасс», Кемерово), Дмитрий Ковалев («Зенит», Санкт-Петербург), Павел Панков («Динамо», Москва);

диагональные — Максим Жигалов («Факел», Новый Уренгой), Максим Михайлов («Зенит-Казань»), Дмитрий Мусэрский («Сантори», Япония), Виктор Полетаев («Зенит» СПб);

блокирующие — Илья Власов («Динамо» М), Артем Вольвич («Зенит-Казань»), Ильяс Куркаев («Локомотив», Новосибирск), Вадим Лихошерстов («Динамо» М), Дмитрий Лызик («Локомотив» Нс), Иван Яковлев («Зенит» СПб);

доигровщики — Денис Богдан («Факел»), Дмитрий Волков («Факел»), Федор Воронков («Зенит-Казань»), Егор Клюка («Зенит» СПб), Ярослав Подлесных («Динамо» М), Сергей Савин («Локомотив» Нс), Антон Семышев («Динамо» М), Андрей Сурмачевский («Зенит-Казань»);

либеро — Евгений Баранов («Динамо» М), Валентин Голубев («Зенит-Казань»), Сергей Мелкозеров («Зенит» СПб).

Дополнительная информация:

https://www.volley.ru/news/2/p1/23792/

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