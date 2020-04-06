NYT: НОК США столкнется с финансовыми проблемами из-за переноса Олимпиады

Национальный олимпийский комитет (НОК) США столкнется с финансовыми проблемами из-за переноса Олимпийских игр в Японии на следующий год, сообщает The New York Times. Организация каждые два года получает порядка 200 миллионов долларов от телевещателей. 75 миллионов идут национальным федерациям, 13 — спортсменам.

Некоторые федерации уже задались вопросом, как им быть без дохода на Олимпиаду. Финансовый директор НОК США Моран Керек заявила, что организация в течение нескольких недель сделает выводы относительно возможных потерь из-за переноса Игр.

У НОК США есть возможность воспользоваться созданным в 1984 году национальным олимпийским фондом с капиталом в 185 миллионов.

Олимпиаду в Токио перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса. Соревновваний пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.