Норвежский лыжник оценил форму сборной России для Олимпиады-2020 в Токио

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен рассказал, что думает по поводу формы сборной России для Олимпийских игр 2020 года в Токио.

«На самом деле я считаю, что эта олимпийская форма довольно крутая. Они выглядят совсем не нейтральными, но с этим наверняка все в порядке. Не знаю, что сказали бы дизайнеры, но я считаю, что вообще-то форма крутая.

Они очень русские в этой форме. Во всяком случае, по моему мнению. Я знаю, как выглядит русский флаг, и форма на него похожа. Возможно, они стараются чуть-чуть схитрить.

Сейчас меня мало волнует, чем занимается Россия. Так что мне все равно, как они одеваются. Меня это не волнует до тех пор, пока мы в нашей одежде выглядим лучше. Вот это для меня имеет значение, – цитирует Иверсена Dagbladet.

14 апреля в Москве была представлена форма, в которой спортсмены сборной России выступят на Олимпиаде-2020 в Токио. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа.