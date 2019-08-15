НОК Японии пригласил Путина на Олимпиаду 2020 года в Токио

Национальный олимпийский комитет (НОК) Японии направил президенту РФ Владимиру Путину приглашение на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио. Об этом сообщил помощник председателя НОК Японии Нобуюки Асаи. По его словам, любовь Путина к дзюдо помогает в продвижении этого вида спорта в мире.

Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

— Мы направили приглашение Владимиру Путину. Конечно, ждем его в Токио, — цитирует ТАСС Асаи. — То, что Путин любит дзюдо и разбирается в нем, — очень полезно для продвижения нашего спорта во всем мире.

Фаворитами в борьбе за золотые медали будут японцы. Но Россия — моя вторая родина, поэтому за российских спортсменов я тоже буду переживать. Вообще, для России это характерно: проигрывают на турнирах «Большого шлема» и чемпионатах мира, но как (наступает) Олимпиада — собираются и побеждают.