"Никто не хочет видеть Россию в тройке в Токио". Журова - о продлении отстранения ВФЛА

Олимпийская чемпионка-2006, депутат Государственной Думы Светлана Журова прокомментировала итоги Совета ИААФ, отказавшегося возвращать флаг российской сборной.

Сегодня совет ИААФ принял решение продлить дисквалификацию ВФЛА, наложенную в 2015 году на основании отчета о допинге в российской легкой атлетике. Данные о работе отстраненных тренеров были приняты во внимание. Еще одной причиной, по словам главы рабочей группы ИААФ Руне Андерсена, стало дело о причастности чиновников ВФЛА в фальсификации данных российского спортсмена. Вероятно, речь идет о прыгуне в высоту Даниле Лысенко. Он был временно отстранен от международных соревнований по причине пропуска трех допинг-тестов с августа 2018 года.

– На самом деле сложно сказать, когда это все закончится, – приводит "РИА Новости" слова Журовой. – Наверное, когда мы будем неконкурентные в спорте, тогда это все закончится. А так как мы конкуренты, и все понимают, что если наши легкоатлеты в полном составе будут представлены, то шансы на медали в Токио у сборной России увеличиваются. А это борьба за третье место в общекомандном зачете. Это причина, никто Россию в тройке не хочет видеть.

Никто же потом не будет из болельщиков смотреть в таблицу, вспоминая, что сборная России по легкой атлетике практически в полном составе не участвовала в турнире, а там 47 комплектов разыгрывается. Это играет политическую роль, потому что мы всегда говорим, что мы спортивная держава, а тут такая вот демонстрация.

Главное, чего хочется – чтобы проблемы прошлого не перекладывали на всю сборную. Это неприятно. Те скандалы практически все закончились, зацепиться не за что, и остается только ВФЛА. Нужно всем быть крайне внимательными, не поддаваться на провокации. ВФЛА нужно серьезно дальше работать. Может быть, есть еще какие-то причины, которые не видны стороннему наблюдателю, которые не расскажут прессе, но известны федерации.

России не вернули флаг, но пустили в Токио //

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