Николай Валуев: "Странно слышать заявления в стиле, что мы можем проигнорировать Олимпиаду"

Депутат Госдумы РФ, бывший чемпион мира по боксу, Николай Валуев поддержал экс-главу ОКР, члена МОК Александра Жукова, заявившего о недопустимости бойкота Олимпиады-2020. Ранее в СМИ появилась информация о возможном отстранении России от Игр в Токио в связи с очередным скандалом с российским легкоатлетом Данилом Лысенко. Российский спортсмен с 3 августа 2018 года временно отстранен от международных соревнований по причине пропуска нескольких допинг-тестов. Расследование показало, что чиновники из Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) могли сфальсифицировать документы по его делу.

"Странно слышать заявления в стиле,что мы мол можем проигнорировать Олимпиаду в Токио. Очень недвусмысленно на этот счёт высказался председатель ОКР Александр Дмитриевич Жуков: "Я хотел бы четко разделить две темы: Олимпиада и восстановление в правах легкой атлетики. К сожалению, сейчас это зачастую смешивается в один коктейль, и СМИ ловко манипулируют понятиями в угоду громким заголовкам. Не только The Sunday Times, но и некоторые отечественные медиа. Суть же в том, что Олимпийские игры – это соревнования, в которых принимают участие национальные олимпийские комитеты (НОК) стран. ОКР был полностью восстановлен 1 марта 2018 года, не находится ни под какими санкциями, исполняет все свои обязанности, имеет права наравне с остальными НОКами, поэтому мы даже не рассматриваем возможность неучастия в следующих Олимпийских играх". Это его слова", - написал Валуев в Инстаграме.