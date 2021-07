«Никогда не понимала, как можно мешать политику и Олимпиаду». Гневный пост актрисы Самбурской

Актриса Настасья Самбурская опубликовала у себя в Instagram гневный пост, посвященный тому, что российские спортсмены выступают на Олимпиаде в Токио без национальной символики.

«Никогда не понимала, как можно примешивать политику к Олимпийским играм. Я помню, как на уроках истории в школе меня поражал сам масштаб события. Отменялись войны, наступало перемирие, и спортсмены из разных уголков планеты соревновались. Это всегда было праздником для людей. То, что сейчас наших спортсменов лишают поддержки, заставляют выступать без флага, гимна, под нейтральными названиями — это все никак не вяжется с тем, какими должны быть настоящие Олимпийские игры. И я лишь хочу пожелать нашим ребятам огромной силы воли. Для вас это тот самый момент, к которому вы готовились и готовитесь всю жизнь. Пусть сегодняшнее название нашей сборной ROC действительно будет созвучно слогану, как сказал господин Лавров, — we will rock you! Мы с вами и будем поддерживать вас, несмотря ни на что», — написала Самбурская.

Российские спортсмены выступают на Олимпиаде в Токио под названием Олимпийского комитета России, команде нельзя использовать флаг и гимн страны в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства, которые будут действовать до декабря 2022 года.