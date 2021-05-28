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Никита Нагорный высказался о призывах к отмене Олимпиады в Токио

16:31

Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный прокомментировал призывы отменить Олимпиаду в Токио из-за пандемии коронавируса.

«Я стараюсь об этом не думать, потому что за последний год было слишком много противоречивой информации. Если ты готовишься к Олимпийским играм, то подобного рода информация не помогает. Поэтому лучше всего отгородиться от этого всего и спокойно готовиться», — цитирует Нагорного ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Японии выступают против проведения Олимпиады из-за пандемии коронавируса. Игры в Токио запланированы на 23 июля — 8 августа. В прошлом году соревнования отменили из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11502577

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