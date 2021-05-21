Немов поделился мнением о готовности сборной России по спортивной гимнастике к Олимпиаде в Токио

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов поделился мнением о шансах сборной России по спортивной гимнастике завоевать золотые медали на Олимпиаде в Токио.

Лидер национальной мужской команды Артур Далалоян пропускал чемпионат Европы по спортивной гимнастике из-за надрыва ахиллова сухожилия.

«После травм, связанных с повреждением ахилла, очень тяжело быстро восстановиться. И если Далалоян сумеет вернуться на четыре беспрыжковых снаряда, то для команды это будет большой прорыв. Без него команда теряет очень сильно в базе. Для того же Нагорного очень важно иметь надежный тыл в лице Артура. Он обретет дополнительную уверенность. В обратном случае, на него ляжет большая физическая и психологическая ответственность.

Я не хочу ничего говорить о том, какого результата наши гимнасты могут добиться на Олимпиаде в Токио, но надеюсь, что наши команды смогут попасть в тройку призеров», - приводит ТАСС слова Немова.

На данный момент сборная России готовится к национальному чемпионату , который пройдет в Новосибирске с 8 по 12 июня. По итогам турнира будет назван состав на Олимпиаду в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа.