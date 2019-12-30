«Нас хотят убить». Информаторы ВАДА по российскому допингу опасаются за жизнь

Информаторы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Юлия и Виталий Степановы, которые рассказывают о допинге в российском спорте, не скрывают, что им не раз угрожали убийством.

Сейчас семья проживает в США. Но они не раскрывают места своего нахождения, опасаясь возможных последствий.

— Они ненавидят нас за то, что мы говорили правду, — приводит слова Юлии Степановой The New York Times.— Я видела комментарии в интернете: «Мы должны убить этих предателей, их надо отравить». А здесь мы чувствуем себя в безопасности. Мы хотим здесь остаться.

Как осведомители, мы никогда не предполагали, что все зайдет так далеко, и мы до сих пор не можем поверить, что обманщиков все-таки не примут на Олимпийских играх. И наконец, после многих случаев, когда ограничивались полумерами, Россию наказывают по-настоящему.