На стадионе в Токио потушили олимпийский огонь

После завершения церемонии открытия Олимпиады в Токио на стадионе потушили олимпийский огонь, сообщает 23 июля РИА Новости. Ранее организаторы сообщали о таких планах.

Еще в 2018 году оргкомитет Игр объявил, что после того как олимпийский огонь будет зажжен на Олимпийском стадионе, его потушат, а пламя перенесут в чашу, расположенную на набережной Токио.

На протяжении всей Олимпиады огонь будет гореть в этой чаше. Перед церемонией закрытия Игр его вернут на арену.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Игры не состоялись в 2020 году из-за пандемии коронавируса.