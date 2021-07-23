На стадионе в Токио потушили олимпийский огонь
19:13
После завершения церемонии открытия Олимпиады в Токио на стадионе потушили олимпийский огонь, сообщает 23 июля РИА Новости. Ранее организаторы сообщали о таких планах.
Еще в 2018 году оргкомитет Игр объявил, что после того как олимпийский огонь будет зажжен на Олимпийском стадионе, его потушат, а пламя перенесут в чашу, расположенную на набережной Токио.
На протяжении всей Олимпиады огонь будет гореть в этой чаше. Перед церемонией закрытия Игр его вернут на арену.
Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Игры не состоялись в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
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