На Олимпиаду-2020 в Токио продано уже более 3 миллионов билетов

По итогам первого этапа продаж МОК продал более 3,22 миллиона билетов на Олимпиаду-2020 в Токио, cообщается на официальном сайте организации.

Уточняется, что все они приобретены японскими болельщиками. В августе МОК проведет дополнительную лотерею для тех, кто не получил билет на первом этапе, а осенью откроется новый этап продаж.

Строительство Олимпийского стадиона в Токио, на котором пройдут церемонии открытия и закрытия Игр, а также матчи футбольного турнира и другие спортивные соревнования, завершено на 90%, он будет сдан в эксплуатацию в ноябре этого года.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.