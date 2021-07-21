На Олимпиаде в Токио выявили восемь случаев заражения коронавирусом
На Олимпиаде в Токио было выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).
Коронавирус был обнаружен у шести японских подрядчиков и у одного иностранца, который проживает на территории олимпийской деревни. Все они связаны с проведением турнира.
Отмечается, что еще один иностранец, который заразился коронавирусом, является спортсменом и не проживает на территории олимпийской деревни.
С 1 июля в Токио было зафиксировано уже около 80 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
С 12 июля в городе ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением эпидемической ситуации, который продлится до 22 августа.
Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
Дополнительная информация:
https://olympics.com/tokyo-2020/en/notices/covid-19-positive-case-list
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