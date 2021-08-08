Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

На Олимпиаде в Токио выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом

05:24
Олимпиада в Токио. Фото Reuters
Олимпиада в Токио. Фото Reuters
Теги:

На Олимпиаде в Токио выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки, сообщает официальный сайт Игр.

Среди новых заразившихся нет спортсменов. Новые положительные тесты на Covid-19 касаются волонтеров, подрядчиков, журналистов и персонала.

Общее число зараженных коронавирусом среди задействованных в проведении Олимпиады в Токио достигло 436 человек.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

Медальный прогноз на 8 августа на Олимпиаде: России очень нужны два золота
«Арину конкретно придерживали, оценки были необъективны». Судья по художественной гимнастике — о сенсации на Олимпиаде в Токио
Олимпиада-2020: Китай и США — в лидерах медального зачета, Россия — четвертая
Сборная России проиграла квалификацию в художественной гимнастике. Надо ли бить тревогу?
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное