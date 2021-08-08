На Олимпиаде в Токио выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки, сообщает официальный сайт Игр.

Среди новых заразившихся нет спортсменов. Новые положительные тесты на Covid-19 касаются волонтеров, подрядчиков, журналистов и персонала.

Общее число зараженных коронавирусом среди задействованных в проведении Олимпиады в Токио достигло 436 человек.