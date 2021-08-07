На Олимпиаде в Токио выявили 22 новых случая заражения коронавирусом
05:15
На Олимпиаде в Токио выявили 22 новых случая заражения коронавирусом за минувшие сутки, сообщает официальный сайт Игр.
Среди новых заразившихся нет спортсменов. Новые положительные тесты на Covid-19 касаются волонтеров, подрядчиков, журналистов и персонала.
Общее число зараженных коронавирусом среди задействованных в проведении Олимпиады в Токио достигло 409 человек.
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