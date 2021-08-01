На Олимпиаде в Токио выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом
06:13
За последние сутки на Олимпиаде в Токио выявили 18 новых случаев коронавируса, сообщает официальный сайт оргкомитета Игр в Японии.
Среди числа новых зараженных присутствует один спортсмен. За весь период Игр положительные тесты на коронавирус сдали 24 спортсмена, всего было выявлено 259 случаев заражения среди лиц, задействованных в проведении Олимпиады.
Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.
Дополнительная информация:
https://gtimg.tokyo2020.org/image/upload/production/g9cuhgwyvvnfn2jl3dyg.pdf
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