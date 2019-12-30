На одном из объектов Олимпиады в Токио обнаружено опасное вещество

В центре водных видов спорта в Токио, где будут проводиться соревнования во время Олимпиады-2020, обнаружено опасное вещество, информирует asahi.com.

Канцерогенный асбест найден в двух места несущих балок купола. Хотя это место практически исключает контакт вещества с человеком, мэрия Токио намерена принять срочные меры, так как этот материал может становиться причиной раковых заболеваний.

Асбест раньше использовался в строительстве в противопожарных целях. Отмечается, что его нашли еще два года назад, однако тогда решили, что вещество никак не угрожает человеку, так как находится в недоступном месте.