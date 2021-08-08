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На церемонии закрытия Олимпиады в Токио начался парад спортсменов

14:10
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В Токио началась церемония закрытия XXXII летней Олимпиады. Мероприятие проходит на Национальном стадионе в столице Японии.

На церемонии начался парад стран-участников. Первой на арену вышла сборная Греции, последней будет Япония.

Знаменосец команды Олимпийского комитета России на церемонии закрытия — борец вольного стиля, двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев.

Игры в Токио проходили с 23 июля по 8 августа 2021 года. Всего на турнире разыгрывались 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Сборная России заняла пятое место в медальном зачете. На счету команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медалей (всего 71).

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события