"Мы перевернули страницу допинговой истории". Лебедев - о приглашении от МОК в Токио-2020

Депутат Госдумы РФ, член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал приглашение МОК принять участие в Играх XXXII Олимпиады в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

- МОК прислал Олимпийскому комитету России официальное приглашение на летние Олимпийские игры – 2020 в Токио, - написал Лебедев в Twitter. - Наш национальный флаг возвращается в олимпийскую семью Я надеюсь, что мы перевернули страницу нашей допинговой истории.

В пятницу 26 июля официальный сайт Олимпийского комитета России опубликовал письмо из МОК, в котором глава этой организации Томас Бах официально пригласил нашу страну принять участие в Олимпийских Играх Токио-2020. В нем отмечалось, что в отличие от предыдущих Игр в Пхенчхане, ОКР сможет сформировать полноценную Олимпийскую команду России, которая выступит под своим флагом и без ограничений или дополнительных условий.

МОК прислал Олимпийскому комитету России официальное приглашение на летние Олимпийские игры – 2020 в Токио. Наш национальный флаг возвращается в олимпийскую семью Я надеюсь, что мы перевернули страницу нашей допинговой истории — Игорь Лебедев (@Russian1972) July 27, 2019

Россию пригласили на Олимпиаду в Токио. Мы точно туда поедем?