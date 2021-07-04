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Мужская сборная России по волейболу огласила окончательную заявку на Олимпиаду в Токио

15:33
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Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо определился со списком игроков в заявочный состав для выступления на Олимпиаде в Токио. В состав вошли 12 игроков, сообщает сайт ВФВ.

Связующие: Игорь Кобзарь и Павел Панков.

Диагональные: Максим Михайлов и Виктор Полетаев.

Блокирующие: Артем Вольвич, Ильяс Куркаев и Иван Яковлев.

Доигровщики: Денис Богдан, Дмитрий Волков, Егор Клюка и Ярослав Подлесных.

Либеро: Валентин Голубев.

Из предварительного списка из 14 игроков в итоговой заявке не оказалось двоих волейболистов московского «Динамо» — блокирующего Ильи Власова и либеро Евгения Баранова.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся 23 июля — 8 августа.

Дополнительная информация:

https://www.volley.ru/news/24475/

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Иван Шитик все материалы автора

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