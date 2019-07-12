Мутко не планирует поездку на Олимпиаду

Вице-премьер РФ Виталий Мутко удовлетворен решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве, но не планирует поездку на ближайшие Игры.

11 июля CAS сообщил, что удовлетворил апелляцию Мутко на отстранение от Олимпийских игр.

- Я удовлетворен решением и благодарен адвокатам, потому что это был серьезный процесс, - цитирует ТАСС Мутко. - Извинений от кого? Я просто удовлетворен решением CAS, а остальное уже сказано. Сейчас еще кто-то упражняется в комментариях, но, как говорят, результат на табло.

До ближайших Игр еще далеко, сейчас у меня совершенно другие планы и большие задачи - развитие регионов, строительство, ЖКХ, национальные проекты. Поэтому по соревнованиям мне сейчас просто некогда ездить.