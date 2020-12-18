Москвина прокомментировала решение CAS по делу ВАДА против РУСАДА

Советский и российский тренер по фигурному катанию Тамара Москвина прокомментировала решение арбитражного суда Лозанны запретить российским спортсменам выступать под своим флагом до 2022 года.

«Все это очень неприятно. Всю свою активную жизнь — как спортивную, так и тренерскую — я участвовала в Олимпийских играх как член команды, представляющей нашу страну. Мы ведь живем не в вакууме и не на необитаемом острове. Нам создавали все условия для подготовки на протяжении многих лет, поэтому всех своих спортсменов я всегда учила тому, что, выходя на старт, они представляют не только самих себя, а прежде всего страну. Сейчас же, получается, нас толкают на то, чтобы спортсмены отрекались от собственной страны и тем самым не признавали роль страны в их подготовке.

В целом же у меня вызывает большое внутреннее возмущение тот факт, что нас наказывают так жестко и одновременно с этим вообще не принимают во внимание нарушения антидопингового законодательства со стороны атлетов других стран", — приводит слова Москвиной RT.

Ранее CAS подтвердил несоответствие РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу и при этом установил срок наказания в 2 года. Оно вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.