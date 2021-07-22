МОК запретил публиковать в соцсетях фотографии спортсменов, преклонивших колено на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет и организаторы Олимпийских игр в Токио-2020 выпустили запрет на публикацию в социальных сетях фотографий спортсменов, которые преклонили колено в поддержку акции Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»).

Как сообщает The Guardian, это распоряжение было дано за несколько часов до первого матча в женском футбольном турнире между сборными Великобритании и Чили. Футболистки перед игрой встали на одно колено, ни одного кадра этого момента не появилось на страницах «Токио-2020» и МОК.

21 июля футболистки женских сборных Великобритании и Чили стали первыми спортсменами в истории Олимпиады, которые сделали это. Позже их примеру последовали команды США и Швеции.

Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.